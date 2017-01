E' arrivato in sordina e ora sta per legarsi alla Roma fino al 2019: Federico Fazio è pronto a firmare un rinnovo di contratto con il club giallorosso. Il difensore, che ha già raggiunto il numero di presenze necessarie per il riscatto automatico, secondo La Gazzetta dello Sport sta per siglare un contratto da circa 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.