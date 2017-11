Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ora ds del Como, parla in vista del derby della capitale a Radio Radio: "Non vedo un rischio depressione tra i calciatori che erano impegnati con la Nazionale italiana, perché si perde una gara ma tre giorni dopo si gioca nuovamente. Alla Roma perdemmo la finale di Coppa dei Campioni, tre giorni dopo vincemmo la Coppa Italia. Se è rischioso schierare Nainggolan? Non credo che la Roma possa rischiarlo in una situazione di difficoltà. Se il belga dovesse scendere in campo, vuol dire che non ci sono rischi di riportare un nuovo infortunio".