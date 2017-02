Appare sempre più in bilico il responsabile dell’Urbanistica Paolo Berdini nella giunta Raggi. Dopo la pubblicazione dell’ultimo stralcio dell’audio del colloquio ‘galeotto’ con La Stampa, in cui l’assessore critica apertamente Virginia Raggi facendo congetture anche sulla sua vita privata, i 5 Stelle capitolini chiedono un momento di riflessione. Che potrebbe arrivare già oggi - scrive Leggo -, durante la riunione settimanale della maggioranza. Sul tema interviene anche un big come Luigi Di Maio che spiega: «Con molta franchezza dico che ho giudizio personale su Berdini molto chiaro. So che la sindaca Raggi sta prendendo una decisione» e che ciò avverrà «presto». Probabilmente già in giornata. A dire l’ultima parola – forse l’addio definitivo all’assessore – sarà in ogni caso la sindaca Virginia Raggi, che pochi giorni fa aveva respinto le dimissioni di Berdini ma che, ad oggi, non ha ancora sciolto la sua «riserva».