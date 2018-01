“Rinforzeremo la rosa”. La promessa di Monchi è chiara, anche se difficilmente credibile nei giorni in cui si cede il capocannoniere dello scorso anno. Il dopo Dzeko tuttavia ha una strategia ben precisa: sostituirlo con un esterno, accentrare Schick e valutare poi l’eventuale acquisto di una punta centrale da panchina (Babacar). Per questo i nomi per il dopo Edin si concentrano più che altro sugli uomini di fascia.



IN OLANDA - Il mandato del ds alcune settimane fa è stato affidato a un osservatore che ha fatto da spola tra Amsterdam e Rotterdam. Nella capitale olandese l’obiettivo risponde al nome di Hakim Ziyech, un nome che già nei giorni del dopo Salah aveva preso piede prima che Monchi si concentrasse esclusivamente su Mahrez. Il marocchino è valutato 25 milioni e ha le doto pure per giocare da mezz’ala a centrocampo. Il nome nuovo poi è quello di Steven Berghuis, ala destra del Feyenoord che segna tanto e fa segnare.



RITORNI DI FIAMMA - Ci sono poi vecchie trattative che hanno ripreso improvvisamente fuoco. Non solo quella col Sassuolo per Berardi, pallino di Di Francesco che però non convince appieno a Trigoria. Nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Gerard Deulofeu che ha tre pregi: il fatto di conoscere già il calcio italiano avendo giocato al Milan, il contratto in scadenza nel 2019 e la stima del ds Monchi che già lo ha avuto a Siviglia nel 2014. Stima che può vantare anche Mahrez, ma il costo dell’algerino al momento è proibitivo.



SUGGESTIONI INGLESI - In teoria i nomi più facili da “abbordare” arrivano dalla Premier. Batshuayi è stato offerto dal Chelsea in prestito nell’affare Dzeko. Il belga piace (soprattutto a Baldini) ma la Roma vorrebbe almeno il diritto di riscatto a cifre non esagerate. Inoltre si creerebbe un probabile problema di convivenza con Schick. E’ stato sondato il terreno pure per Sturridge, ma le condizioni fisiche dell’attaccante del Liverpool lasciano troppi dubbi.