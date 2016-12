Il Corriere dello Sport fa il punto sulle trattative per i rinnovi contrattuali di due centrocampisti della Roma. L’inizio dell’anno dovrebbe condurre alla firma di Strootman, per il quale l’accordo con il pool di procuratori, gli stessi che avevano offerto Depay alla Roma, è ormai a un passo. Strootman ha deciso di prolungare il contratto che scade nel 2018 e rimarrà almeno per un’altra stagione a Trigoria.



Lo dovrebbe seguire di qualche settimana Daniele De Rossi che il primo luglio sarebbe svincolato. Ma la Roma ha già incontrato più volte il manager, Sergio Berti: non ci saranno sorprese, l’intenzione è continuare insieme, con un nuovo contratto biennale. Nainggolan invece otterrà a fine stagione un ricco gettone come premio per la fedeltà e per il rendimento. Sarà un bonus individuale che non inciderà sulla durata e sugli altri istituti del contratto, che scadrà nel 2020.