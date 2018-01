La Roma torna a Trigoria dopo gli otto giorni di vacanza e si è ritrovata stamattina al centro tecnico “Fulvio Bernardini”: l’obiettivo è il big match con l’Inter di Spalletti in programma domenica 21 alle ore 20.45. Di Francesco ha programmato subito una doppia seduta: al mattino controlli sul peso e test fisici. Lavoro individuale per Defrel e De Rossi: il francese verrà monitorato giorno per giorno, mentre per il capitano rientrerà in gruppo in settimana. Per entrambi l’obiettivo è tornare disponibili per la sfida di San Siro.