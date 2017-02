Più passano le ore, più il timore si sta trasformando in realtà. Alessandro Florenzi rischia di essere operato nuovamente per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Dopo il dolore avvertito nell'allenamento con la Primavera di lunedì, con il piede rimasto piantato a terra e il ginocchio che ha subito una torsione innaturale, domani mattina alle 9 il jolly della Roma sarà visitato dal professor Mariani nella clinica di Villa Stuart.



NUOVA OPERAZIONE - Se l'artroscopia desse l'esito che tutti temono, secondo La Gazzetta dello Sport, si procederebbe subito all'operazione. Stagione finita e tempi di recupero che si allungherebbero di almeno sei/sette mesi. Una tegola per la Roma e per il giocatore, che sembrava ormai a un passo dal rientro in campo dopo l'infortunio del 26 ottobre contro il Sassuolo.