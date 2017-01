La Roma non avrebbe mollato Jack Wilshere. Secondo quanto afferma il Daily Star, il club giallorosso starebbe monitorando la situazione del centrocampista, ora in prestito al Bournemouth, che saluterà l'Arsenal a titolo definitivo in estate visto il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2018. La Roma è pronta a fare una nuova offerta per l'acquisto a titolo definitivo.