Rudi Garcia vuole portare Edin Dzeko in Francia; l'ex allenatore della Roma è tornato a guardare in Serie A e ha indiicato proprio l'attaccante dei giallorossi come nome ideale per il suo Marsiglia. Il bosniaco che ha segnato 22 gol in 31 partite stagionali, stando a quanto riportato dal Sport.ba, è il primo nome in lista per il mercato di giugno del club francese.