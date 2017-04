Antonio Rudiger, difensore della Roma, parla a Sky Sport, commenta così le voci sul suo futuro: "Non è un argomento di mia competenza, quindi non saprei cosa rispondere. Spalletti e Massara sono con noi, il primo è il nostro allenatore, il secondo il direttore sportivo. Siamo un buon gruppo, purtroppo manca ancora qualcosa. In Italia si scrive e parla molto, penso al mio infortunio e alle voci, casualmente, sul Chelsea. Quello che posso dire è che sono felice in giallorosso".