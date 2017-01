Il difensore della Roma Antonio Rudiger ha rilasciato un'intervista al portale transfermarkt Tra gli argomenti trattati, anche il rapporto con Luciano Spalletti e gli obiettivi della squadra: "Dobbiamo continuare a fare il nostro gioco e raccogliere più punti fuori casa; cosa che siamo riusciti a fare in questo 2017 con sei punti contro Udinese e Genoa. Abbiamo giocato un buon girone d’andata con delle belle vittorie, come nel derby. L’infortunio? Sapevo di avere un allenatore che ha tanta fiducia in me, e io ho tanta fiducia in lui. Mi ha supportato molto durante questo periodo. Anche grazie ai tanti impegni in l’Europa League sapevo di poter rientrare accumulando minuti, e ci sono riuscito".



Sul mercato: "La stampa italiana dice tante cose. Infatti non c’era niente di vero. Penso di essere riuscito ultimamente a dare una grande mano al team e non ho mai avuto nulla di cui lamentarmi per quanto riguarda il supporto della società nei miei confronti, né durante il mio infortunio, né ora. Offerte estere? Dovete chiedere a mio fratello. Abbiamo responsabilità ben definite nella nostra famiglia. Il mio fratello Sahr si occupa di queste cose e mi tiene lontano da queste voci, così posso fare nel migliore dei modi quello che so fare: giocare a calcio. Attualmente mi sento molto bene a Roma, sto giocando in una squadra forte e ho degli obiettivi da raggiungere".