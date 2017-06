Antonio Rudiger, difensore della Roma e della Germania, parla dal ritiro tedesco in conferenza stampa facendo un punto sulla lotta al razzismo: "Ho ricevuto tanti buu in parecchie partite e non è successo niente. Non riesco a capire, bisogna fare qualcosa contro questo. Quando succede l'arbitro deve informare lo speaker dello stadio e, se i tifosi dovessero continuare a farlo, mi piacerebbe che la partita venisse fermata. Siamo nel 2017 e certe cose non dovrebbero succedere. Puoi fare tanti cartelloni contro il razzismo ma alla fine in Italia non succede niente".



Poi, Rudiger ha lanciato un messaggio chiaro all'Inter in chiave mercato: "Vedo gli sviluppi in maniera positiva. In particolare, i club di Milano potrebbero diventare più forti. Il gioco è molto improntato sulla tattica".