Ha. Squadra sbagliata.

Forza Roma!! https://t.co/AWmK3fV02z — Russell Crowe (@russellcrowe) 2 maggio 2018

Se lo dici Tu.....Forza Roma pic.twitter.com/M9fOzMIHOd — LianaFuser (@LianaFuser) 2 maggio 2018

Russell, Il Gladiatore, fa il tifo per la Roma. L'attore australiano, che vinse l'Oscar con l'interpretazione di Massimo Decimo Meridio nella pellicola di Ridley, si schiera a favore dei giallorossi in vista della semifinale dicontro il. Prima risponde a Jurgen, che in un'intervista alla Uefa spiega che il Gladiatore giocherà per il suo centrocampo questa sera. "No, squadra sbagliata. Forza Roma".- Successivamente, Russell Crowe ha ritwittato una sua foto insieme a Francesco, leggenda della. "C'era un sogno che era Roma" si diceva nel film, c'è un sogno che è quello che hanno i tifosi giallorossi: un altro miracolo in una notte europea.