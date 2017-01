"La Roma attualmente dispone di quattro centri di pensiero, di cui tre egregiamente funzionanti, a Roma, a Londra, a Boston e presumibilmente in Spagna". Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, conferma indirettamente le voci che vorrebbero Monchi, attuale ds del Siviglia, come suo sostituto dopo l'interregno di Frederic Massara. "Quando tutto sarà convogliato in un unicum la Roma avrà un futuro opulento, anche se è consigliabile occuparsi di presente perché il calcio declina solo questo tempo e mi pare che la squadra attuale lo meriti e lo richieda".