Eusebio Di Francesco aspetta con ansia la giornata di sabato. Una volta concluso il ritiro di Pinzolo, infarcito di calciatori della Primavera, il tecnico potrà tornare a contare su tutti i nazionali che rientreranno a Roma per le visite mediche prima della partenza per gli Stati Uniti. Il gruppo ripartirà da Fiumicino domenica, direzione Detroit, per affrontare il Paris Saint-Germain. Solamente dopo l'amichevole con la corazzata francese ci si sposterà a Boston, con una breve tappa a New York per il match con il Tottenham e infine il duello tutto italiano con la Juventus. A Villa Stuart, per la giornata di sabato, sono quindi attesi Manolas, Fazio, Moreno, Strootman, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Dzeko ed El Shaarawy.