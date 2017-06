Mohamed Salah è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Liverpool. Oggi l’esterno di proprietà della Roma lascerà l’Egitto per trasferirsi in Inghilterra. Il volo, come scrive Hady Elmedany, giornalista del portale egiziano kingfut.com, partirà alle 16.50 dal Cairo e atterrerà a Londra alle 21.05 (le 20.05 ore italiane). I dettagli del suo biglietto sono addirittura stati diffusi su Twitter. La compagnia aerea con cui Salah volerà ha ringraziato l’egiziano, prima di rimuovere il messaggio “per la preferenza accordata”.





ADDIO SALAH - Dopo due stagioni e 34 gol (19 nell’ultima stagione) le strade di Mohamed Salah e quelle della Roma si separano. Se le cifre che circolano dovessero essere confermate, quella di Salah al Liverpool sarebbe la cessione più importante mai avvenuta nella storia della Roma. I giallorossi sono pronti ad incassare 45 milioni di euro dai Reds. Oggi voleranno a Londra anche Eusebio Di Francesco e il direttore sportivo Monchi per avere un primo colloquio con il presidente James Pallotta. In seguito alla cessione di Salah, il mercato della Roma entrerà finalmente nel vivo. I giallorossi, prima di comprare, sono costretti a mettere a bilancio la cessione per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA.

Mohamed Salah will leave Cairo on Tuesdsay at 4:50 PM (CAI) on Egypt Air flight NO. (MS 779) to Arrive London at 9:05 PM (LHR) — Hady Elmedany (@hadyelmedany) 19 giugno 2017