Mohamed Salah, attaccante della Roma e dell'Egitto, ha parlato a France Football: "Adoravo Francesco Totti, che mi ha fatto crescere qui a Roma. Allenarmi con lui quotidianamente mi fa sentire fortunato. Poi c’era Zidane. Quello francese, Zinedine! In nazionale ho giocato con un altro Zidan, il mio connazionale Mohamed Zidan. In Egitto amiamo la nostra Nazionale, la reputiamo la migliore del continente. Ammiravo Aboutreika, Meteab, Amr Zaki, Barakat… Hanno vinto per tre volte consecutive la Coppa d’Africa dal 2006 al 2010!",



L'esperienza al Chelsea: "Quello è stato uno dei momenti chiave della mia vita e della mia carriera dal punto di vista dell’apprendimento. Ero giovane (21 anni) e, tutto d’un tratto, ero allenato da uno dei migliori tecnici del mondo e avevo accanto calciatori eccezionali. Ho giocato poco, è vero, e non ero certamente contento. Avevo voglia di mettere in mostra le mie capacità. Ero triste perché non potevo farlo. Nonostante tutto, ho avuto un buon rapporto con Mourinho. Ho sempre dato tutto, ma nonostante tutto quello che facevo in allenamento, non facevo parte dell’11 titolare. Dovevo rispettare le scelte del mister. Aveva una ventina di calciatori e doveva sceglierne 11, è così il calcio".



Poi, ovviamente, chiusura dedicata alla Roma: "Stagione migliore? Sì, soprattutto perché era la mia prima stagione a Roma. Mi è piaciuto lavorare con Rudi Garcia, sa come costruire un buon rapporto con tutti noi. Mi piace apprendere da tutti i miei allenatori. Spalletti? È un’altra cosa. Lavoriamo molto duramente, è ossessionato dalla vittoria. È un uomo che è molto coinvolto nella vita della squadra".