Mohamed Salah, attaccante della Roma, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Queste le parole dell'egiziano:



Come si riparte dopo il derby?

Per noi è facile, vogliamo vincere qualcosa per la Roma. Abbiamo perso in semifinale con la Lazio ma questo è il calcio. Dobbiamo fare meglio.



Cosa è mancato nelle partite decisive?

Secondo me niente, abbiamo fatto bene. Abbiamo vinto tante partite, siamo stati un po’ stanchi ma abbiamo perso con il Lione fuori casa vincendo in casa. Stessa cosa con la Lazio. Dobbiamo fare meglio.



Ci credete alla rimonta alla Juve?

Dobbiamo vincere a Bologna, dobbiamo vincere.



Avete fatto 106 gol.

Abbiamo fatto tanti gol, ma dobbiamo fare meglio il lavoro di squadra, giocare da squadra. Ci sono 6 punti di differenza dalla Juve ma dobbiamo fare meglio.



La Juve ha la Champions, può pesare per loro?

La Juve è una buona squadra, hanno tanti giocatori, contro il Napoli hanno cambiato 7 giocatori ma è normale. Noi dobbiamo essere concentrati solo su di noi.



Dzeko-Salah 47 gol in due.

Abbiamo fatto tanti gol, ma dobbiamo migliorare come squadra. Siamo secondi, ma ora dobbiamo vincere le 8 partite che restano.



Cosa ti ha insegnato Spalletti?

Da quando è arrivato giochiamo meglio, abbiamo fatto bene con la squadra anche a livello di risultati. Anche quest’anno abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso due partite importanti perché ne abbiamo giocate tante ed eravamo un po’ stanchi. Ora vinciamo queste 8 partite.