Mohamed Salah, premiato al Globe Soccer Award come miglior calciatore egiziano dell'anno, ha fatto un bilancio della sua carriera. "Al Basilea sono stato bene, quello era il miglior club possibile per me in quel momento della mia carriera. Adesso sto benissimo alla Roma, il calcio italiano è molto diverso da quello inglese, ma devo dire che in Premier League ho imparato molto. L'Egitto? Vogliamo qualificarci per il Mondiale del 2018, adesso siamo primi nel girone e dobbiamo cercare di rimanerci. Le qualificazioni sono molto difficili".