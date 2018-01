Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE di Roma-Sampdoria posticipo domenicale della 3a giornata di ritorno della Serie A.



Arbitra Banti, coadiuvato da Vuoto e Valeriani con Sacchi IV uomo. Il Var è Massa mentre l'AVar è Baroni.



PRIMO TEMPO

24' - Zapata è in netto fuorigioco, ma il pallone che lo lancia in porta è di Dzeko, giusto non sbandierare.

28' - Ramírez lancia Zapata, che controlla e calcia in porta, la Roma chiede il fuorigioco ma è regolare.

29' - Barreto serve involontariamente Torreira dopo un corner. Altre proteste Roma, ma Florenzi tiene tutti in gioco.

33' ANNULLATO GOL A MANOLAS - Manolas insacca ma la bandierina dell'assistente si alza prima ancora che la palla entri in porta per netto fuorigioco. Giusta la chiamata.

38' RIGORE PER LA ROMA - Bereszynski si oppone col braccio al tiro di Under e Banti indica il dischetto. Nessun dubbio, non serve neanche il Var

​

SECONDO TEMPO

8' - Manca un giallo a Barreto. Il centrocampista atterra Pellegrini con un brutto fallo, ma Banti lascia giocare per il vantaggio e a fine azione non estrae il giallo.

32' - Il IV uomo aiuta Banti e concede una punizione alla Sampdoria per fallo di mano di Manolas lungo la linea laterale.

35' REGOLARE IL GOL DI ZAPATA - Dubbia la posizione di partenza di Murro in occasione del gol di Duvan Zapata. Banti aspetta il Var che conferma la rete con un silent check.