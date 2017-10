Un gioiello in vetrina. Antonio Sanabria sta diventando grande e la Roma se n'è accorta: preso dalla cantera del Barcellona negli anni scorsi, il centravanti classe '96 sta vivendo una stagione da protagonista al Betis con un gol decisivo per mandare al tappeto il Real Madrid ma anche tante prestazioni da leader, nonostante i suoi 21 anni. In più, quel gol che è valso tantissimo per il Paraguay nella corsa ai Mondiali. Insomma, Sanabria decolla e adesso il ds Monchi sta seriamente pensando di esercitare il diritto di recompra, ovvero di riacquisto, per la prossima estate.



DOPPIA STRADA - Con 11 milioni di euro infatti la Roma può riportare Tonny a Trigoria. E l'idea stuzzica il ds spagnolo dei giallorossi, perché con Sanabria di ritorno nella Capitale si aprirebbero due piste: la prima è trattenere il giovane paraguaiano e puntarci, ipotesi delicata; la seconda porterebbe a cederlo per una cifra più alta realizzando una plusvalenza, arte in cui Monchi è maestro. Ecco che la Roma si ritrova una pepita d'oro... a distanza, Sanabria brilla. Occhio a questo ragazzo...