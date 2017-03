Entro un mese Spalletti e la Roma prenderanno una decisione: in caso di divorzio, il club giallorosso valuta anche Emery (PSG). La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato dei giallorossi. Un big probabilmente sarà ceduto entro il 30 giugno, tutto fa pensare che possa essere Manolas. Il contratto di Strootman è quello più vicino ad essere rinnovato, contatti in questa direzione ci sono stati anche la scorsa settimana. Soldi arriveranno dalla cessione di Skorupski, a centrocampo può partire Paredes ma è in arrivo Kessie dall’Atalanta e con ogni probabilità sarà riportato a casa Pellegrini dal Sassuolo. Non è tutto: in attacco è viva la pista Defrel, già vicino a gennaio. Aspettando il ds Monchi.