La Roma torna subito al lavoro dopo il 4-1 rifilato al Torino. Dopo un breve riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro su rapidità e possesso palla per gli altri. Tutti a disposizione di Luciano Spalletti, ad eccezione di Alessandro Florenzi.