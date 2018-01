Non bastano i (tanti) soldi offerti dal Guangzhou. Per convincere definitivamente Nainggolan ad accettare la Cina è sceso in campo un campione del mondo come Fabio Cannavaro. In questi giorni l'attuale tecnico del club cinese ha telefonato direttamente al belga e ha illustrato il progetto tecnico e commerciale incentrato proprio su di lui. Nainggolan ha reagito positivamente e venerdì il suo agente ha incontrato un noto intermediario italiano che lavora per il club di Evergrande. Le parti si avvicinano.