Una carta in più per Eusebio Di Francesco. Il recupero di Patrik Schick, sin qui rimasto ai margini delle rotazioni della Roma a causa dei problemi fisici, procede spedito. L'ex attaccante della Sampdoria sta lavorando a Trigoria insieme a Rick Karsdorp per bruciare le tappe del rientro e, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, potrebbe essere convocato dal tecnico giallorosso già in occasione della sfida scudetto con il Napoli. Il giovane bomber ceco potrebbe decidere di lavorare individualmente anche nella giornata di domenica, nella quale Di Francesco ha già previsto il riposo per tutta la squadra