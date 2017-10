Buone notizie in casa Roma con Perotti, Karsdorp, Schick e Emerson Palmieri che sono tornati ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi anche se senza svolgere la parte con il pallone. Lavoro soltanto individuale, invece, per Lorenzo Pellegrini, Strootman e Defrel che appaiono ancora incerti in vista della prossima sfida contro il Napoli.