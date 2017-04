A Roma l’addio di Spalletti non è dato così scontato, ma nel caso in cui dovesse partire, la società ha già una lista di nomi da sondare. A quanto riporta il Corriere dello Sport, è Unai Emery il tecnico in cima alla lista dei desideri. Il futuro del tecnico del Psg è incerto, e a Parigi non sono completamente soddisfatti del suo operato.



Secondo alcune indiscrezioni, nelle idee della Roma vi sarebbe anche un alto profilo internazionale, il cui nome però è ancora tenuto segreto, ma che già avrebbe incontrato Franco Baldini.