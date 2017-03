La Roma ha messo da tempo gli occhi su Monchi, direttore sportivo in uscita dal Siviglia; nel caso in cui, però, la trattativa per portarlo nella capitale si dovesse bloccare, i giallorossi hanno già pronta un'alternativa. Stando a quanto riportato da Leggo, infatti, la Roma sta pensando ad Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona ed ex Milan.