"Ricordo bene quel derby: rubai la palla a Radu prima di battere il portiere della Lazio". Fabio Simplicio, ex centrocampista della Roma, racconta la sua storia di uomo-derby sulle pagine del match program ufficiale giallorosso partendo dal gol vittoria realizzato nell'ultimo derby di Coppa Italia vinto dalla Roma, quello del 19 gennaio 2011. "Il derby di Roma è una partita diversa dalle altre, si sente in maniera particolare per tutta la settimana. Dopo quel gol i tifosi mi hanno sempre ringraziato. A Roma ho passato due stagioni alla grande, non ho giocato tante partite ma quando l'ho fatto sono riuscito a mostrare il mio valore. La corsa sotto la Sud dopo aver segnato nel derby è il mio momento più bello. La Roma di quest'anno è una grandissima squadra ma forse le manca ancora qualcosa per lo scudetto. Ma Spalletti è forte, conosce bene la piazza: se continua così, l'anno prossimo potrà vincere il campionato".