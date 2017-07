Juan Foyth, difensore dell'Estudiantes, è nel mirino della Roma. Che deve, però, fare i conti con il Tottenham. Queste, infatti, le parole del centrale dei pincharratas a Radio Continental: ""Ho scoperto dell’interesse del Tottenham attraverso i social network. Vorrei giocare in Europa, se qualche club mi convince ci andrò. So che il mio agente e Veron sono in viaggio per parlare con il Tottenham. Mi sento rilassato".