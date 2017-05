«Il 27% degli abbonati romanisti in curva Sud ha precedenti penali». Il dato allarmante è stato riportato ieri in commissione Antimafia da Franco Gabrielli, Capo della Polizia e “fautore” dell’innalzamento delle barriere in curva oltre due anni fa. La dichiarazione di Gabrielli - scrive Leggo - è avvenuta nella parte secretata dell’audizione mentre rispondeva alle domande dei commissari sulla vicenda dell’ultrà juventino Raffaello “Ciccio” Bucci, morto suicida.



Nel corso dell’incontro Gabrielli è anche ritornato sulla vicenda delle barriere: «In quei mesi ho ricevuto un numero di minacce di morte e di intimidazioni non paragonabile, per eccesso, a quanto patito in occasione di inchieste su mafia e terrorismo».