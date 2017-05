Rudi Garcia torna a parlare ad un quotidiano italiano e lo fa per elogiare la Juventus. Il tecnico del Marsiglia, sulle pagine di Tuttosport, esalta i bianconeri. "La sua difesa tra le migliori nella storia? Non c'è dubbio, è cosi. Del resto la Juventus sta conquistando il sesto scudetto consecutivo e i difensori rappresentano la base e la forza di questo ciclo incredibile. In questi anni i bianconeri hanno scritto pagine di storia e da sportivo mi tolgo il cappello. Prima con Conte e poi con Allegri hanno battuto ogni tipo di record. Quando allenavo la Roma abbiamo lottato in tutti i modi, stabilendo anche il primato di punti del club, ma non c’è stato verso".