Intervenuto a margine dell'evento "Save the dream Week" presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma, l'ex attaccante romanista Giuseppe Giannini ha parlato del futuro del club giallorosso, concentrandosi su Luciano Spalletti e Francesco Totti. Queste le sue parole:

"Non mi soffermo molto a pensare su quello che sarà o meno l'allenatore della Roma il prossimo anno. Secondo me adesso è importante per tutti, per i tifosi, per la squadra, per la società proseguire il trend positivo in campionato. Malgrado il pareggio con l’Atalanta, la Roma dovrà tornare a vincere per mantenere il secondo posto. Poi se tra un mese o due mesi Spalletti ci sarà ancora saremo tutti felici, se non ci sarà lui, ci sarà un altro allenatore in grado di allenare questa squadra".



Sul numero 10: "Non so quello che Francesco farà a fine anno, sarà lui che dovrà decidere il proprio futuro e quindi aspettiamo tranquillamente quello che lui deciderà".