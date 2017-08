"Il calcio messicano è molto competitivo, non è un passo indietro per la mia carriera". Juan Manuel Iturbe, ex attaccante della Roma appena approdato al Club Tijuana, si dichiara ottimista in vista del suo futuro, rivelando i dettagli della trattativa. "Da circa due mesi c’erano contatti con il mio agente. Avevo offerte dalla Spagna e dalla Turchia. Coudet mi ha chiamato e mi ha detto fin dall’inizio che mi voleva".