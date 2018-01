Roberto Pruzzo, l'ex bomber della Roma anni '80 ai microfoni di Radio Radio ha bocciato l'eventuale acquisto del centrocampista croato: "Io Badelj non lo prenderei. E’ un buon giocatore, ma non aggiungerebbe niente sarebbe solo uno in più. Sarebbe un acquisto di prospettiva più che del momento. In questo momento è difficile migliorare questa Roma a centrocampo. Strootman, per esempio, non è tornato come quello che conoscevamo ma è difficile trovarne uno pù forte. Stesso discorso per Nainggolan. Io metterei in discussione il lavoro di Monchi. Lui non ha avuto un piano B valido in estate."