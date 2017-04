Al termine del successo contro l'Osasuna, Luis Enrique, allenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa anche dell'arrivo di Monchi a Roma. Queste le sue parole:



"A Monchi consiglierei di andare all'Olgiata, anche se i romanisti lo ammazzarebbero...è lì che ho vissuto io quando ero alla Roma". Il riferimento del tecnico blaugrana è relativo alla zona della capitale in cui era andato ad abitare, particolarmente lontano da Trigoria.



"Monchi sa di calcio - ha proseguito Luis Enrique -, ha già raccolto una sfida interessante con un club ambizioso che vuole crescere ulteriormente. Roma è una città molto esigente come Siviglia ed è il posto giusto per lui. Vorrei che avesse successo anche lì, sarebbe importante per lui come spagnolo e per la Roma vorrebbe dire lottare per il titolo e far parte delle grandi d'Europa".