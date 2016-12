"Il 2017 l'anno dell'addio di Francesco Totti al calcio? Non ne sarei così sicuro: si leggono tante cose ma aspettiamo la primavera per vedere come si sentirà lui, se sta bene e vuole continuare a giocare non sarebbe un problema". Lo ha dichiarato poco fa il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del forum per la presentazione dell'e-book realizzato dall'agenzia di stampa AGI.