Monchi si avvicina ogni giorno di più alla Roma. Confermato il suo addio al Siviglia, il direttore sportivo spagnolo ha ammesso di apprezzare il progetto tecnico giallorosso svelando quello che per lui è stato il suo miglior affare da DS del Siviglia."Il suo acquisto seguì tutte le tappe che un obiettivo deve seguire. Al suo arrivo a Siviglia nessuno lo conosceva. Gli abbiamo dato tempo per adattarsi, ci ha portato titoli e poi lo abbiamo venduto. Era arrivato per 800 mila euro, se ne andò per 35 milioni più Fernando Navarro”, ha svelato a Mundo Deportivo.