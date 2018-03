Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma e attualmente allenatore del Siviglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io lo Sport’ su Rai Radio 1. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe affrontare la Roma in semifinale o addirittura in finale di Champions. Eusebio è un amico e ho trascorsi particolari con la Roma, uno dei due sarebbe sicuramente felice per l’altro”