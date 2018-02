L’agente Federico Pastorello, mediatore nella trattativa che ha portato Emerson Palmieri dalla Roma al Chelsea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Tuttosport“, nella quale ha parlato del passaggio del brasiliano alla corte di Antonio Conte e del mancato trasferimento di Dzeko in blues. Queste le sue parole: “Emerson al Chelsea è il colpo di gennaio in Premier e non lo dico solo perché sono parte in causa. Sarà una bella sorpresa. Dzeko? Ha dato l’impressione più volte di non volere veramente il Chelsea. Visti soldi in ballo, non era un dettaglio”.