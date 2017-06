Mino Raiola, agente al centro del 'caso Donnarumma' e agente di numerosi top player europei, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Luca Pellegrini, talento della Roma Primavera. Queste le sue parole:



In tanti grandi club io ho più di un giocatore perché ho buoni rapporti con i dirigenti. Invece al Milan mi sa che hanno acquistato il brand ma non lo stile. Ad esempio presto rinnoveremo con la Juve per Kean, non è stato semplice. Anche in quel caso abbiamo coinvolto la madre e sono certo che troveremo insieme la migliore soluzione perché giochi. Anche Pellegrini della Roma lo vogliono in tanti, ma noi non lo spostiamo" .