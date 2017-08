Craig Shakespear, allenatore del Leicester, ha parlato di Mahrez, obiettivo di mercato della Roma: ''Drinkwater ed Iborra non sono disponibili. Vardy? È in forma smagliante e si è visto con l'Arsenal. Abbiamo bisogno di lui per la sfida con il Brighton. Mahrez? Se dovesse restare, punteremo su di lui. Non ha mai perso la concentrazione''.