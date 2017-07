La Roma fa sul serio per Riyad Mahrez, ma al momento offerte ufficiali non sono arrivate sul tavolo del Leicester. Lo spiega Craig Shakespeare, tecnico delle Foxes: "Riyad è tornato ad allenarsi da due settimane e lo vedo assolutamente coinvolto nel nostro progetto. Le voci di mercato sono inevitabili nel mondo del calcio, ma ad oggi non ci sono offerte ufficiali per lui e quindi non ci sono decisioni da prendere".