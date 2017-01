Non solo Jesé e Deulofeu. I destini di Milan e Roma si stanno incrociando spesso in questa finestra di mercato e presto potrebbe scatenarsi una nuova sfida per Milan Badelj, centrocampista classe '89 della Fiorentina in scadenza di contratto a giugno 2018. I rossoneri continuano a ritenere il croato la prima scelta per rinforzare la mediana, ma senza una cessione importante sarà praticamente impossibile presentare un'offerta che soddisfi il club dei Della Valle, che chiede non meno di 10 milioni di euro per liberarlo.



In questo scenario di paralisi totale per il Milan si inserisce la Roma, che ha a sua volta bisogno di un puntello per il centrocampo per non costringere agli straordinari i soliti De Rossi, Nainggolan e Strootman. Anche i giallorossi, attualmente impegnati sulla pista Jesè per la sostituzione di Iturbe e quella momentanea di Salah, devono prima cedere prima di pensare ad un possibile investimento per il centrocampo e, preso atto delle difficoltà per il sampdoriano Torreira, stanno iniziano a valutare il piano Badelj. Secondo il Corriere dello Sport, I soldi per provare a convincere la Fiorentina a privarsene arriverebbero dalla cessione di Leandro Paredes, che già la scorsa estate fu oggetto di offerte importanti da parte di Leicester e Zenit San Pietroburgo e il cui valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro.