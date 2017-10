La Roma ha sforato uno dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Uefa. Come si legge sul quotidiano Il Tempo, il bilancio approvato al 30 giugno 2017 presenta un rosso di poco più di 42 milioni di euro, dal quale bisogna sottrarre i costi che la Uefa considera virtuosi: sono quelli legati al settore giovanile, alle infrastrutture e alle tasse. Nonostante queste detrazioni, la Roma non ha raggiunto di pochissimo il break even point imposto dalla Uefa, per uno scarto di poco meno di 5 milioni. Una beffa per la società giallorossa, a cui non sono bastati i 95 milioni di plusvalenze realizzate. Sarebbe bastato cedere Manolas e non Rudiger per centrare l'obiettivo. La Roma dovrà quindi inviare i suoi conti alla Uefa, anche se all'orizzonte non dovrebbero esserci sanzioni, con l'organo presieduto da Ceferin che valuterà positivamente gli sforzi fatti dai giallorossi.