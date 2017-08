Mahrez

Riyad. L’ultima offerta della società giallorossa è stata rifiutata e ora emergono nuovi dettagli sul futuro dell’algerino di proprietà del Leicester. A rivelarli è, allenatore del Leicester, al termine della gara amichevole contro il Bolton: “, ma se non riceveremo un’offerta da uno di questi 6 club, rimarrà qui. Se l’offerta arriva ma non è sufficiente, rimarrà. E’ piuttosto chiara la situazione per me al momento,“.- “Credo che la squadra sia formata al 90% - ha dichiarato Monchi il 29 luglio -, ora stiamo cercando l’esterno alto mancino. Non c’è urgenza, anche se vogliamo farlo il prima possibile. Per come la penso, è meglio aspettare un po’ a patto che arrivi il giocatore che vogliamo.”. L'ultima proposta giallorossa da circa 32 milioni di euro è stata rifiutata dal Leicester, che continua a chiedere 40 milioni per il giocatore dall'estero e 50 dall'Inghilterra., in una tra Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Manchester United e Arsenal.