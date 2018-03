Tutto in una notte per non dover dire addio al sogno chiamato Champions League. Alle 20.45 allo stadio Olimpico la Roma ospita lo Shakthar Donetsk nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 2-1 subita in Ucraina nella gara di andata.



Una gara dell'esito tutt'altro che scritto ma che vede la Roma come sfavorita. Sebbene il 52% delle squadre che hanno perso la gara di andata negli ottavi di Champions per 2-1 siano poi riuscite a qualificarsi, nei confronti con lo Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno all'attivo soltanto 1 vittoria in 5 gare. Nei quattro precedenti ad eliminazione diretta in Champions League in cui ha perso la gara di andata la Roma è stata infine sempre eliminata. Lo Shakhtar non raggiungere i quarti di finale di Champions League dalla stagione 2010/11 e in quell'occasione eliminarono proprio la Roma.



Servirà un grandissimo Alisson, dato che la Roma ha mantenuto la porta inviolata in ognuna della ultime tre gare casalinghe di Champions League, vincendone due. Ma servirà soprattutto confermare un Edin Dzeko da sogno in Championsa dato che ha partecipato attivamente al 50% delle reti stagionali della Roma in coppa con tre gol e due assist..