I think you're right. dg https://t.co/RqxwY2Z0vk — David Gold (@davidgold) 17 gennaio 2017

ancora a caccia dell'esterno che possa completare il reparto offensivo, orfano diin Coppa d'Africa e di Iturbe ceduto al Torino. Uno degli obiettivi principali è, ma la pista si è complicata vista la situazione di Payet: il francese è ai ferri corti con il, ha chiesto la cessione per poter tornare al Marsiglia e di conseguenza la società ha deciso di bloccare la partenza del franco-algerino, arrivato a parametro zero la scorsa estate.Un'ulteriore conferma di questa linea arriva direttamente dai vertici degli Hammers., co-chairman del club, ha risposto su Twitter a un tifoso che sosteneva la necessità di tenere Feghouli per vedere tutto il suo potenziale: Gold ha dato ragione al fan, dunque si raffredda l'ipotesi cessione per il giocatore. Feghouli si allontana dalla Roma, che scruta altre piste come Defrel.