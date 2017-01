Malgarado la richiesta di Squinzi si aggiri intorno ai 25 milioni di euro, la Roma continua a trattare Defrel. A Trigoria hanno escluso l’eventualità di restare così, senza acquisti a gennaio. Un rinforzo Spalletti l’avrà di sicuro - scrive la Gazzetta dello Sport -, prima o dopo la partita di domenica con la Sampdoria. Qualche spiraglio anche per Giaccherini, ma il Napoli non è convinto di voler andare a rinforzare una diretta concorrente.



I giallorossi vogliono abbassare le pretese del Sassuolo: l'offerta per il francese prevede 15 milioni e l’inserimento di due giovani per un prestito fino al giugno 2018, e riscatto obbligatorio da parte della Roma. I due indiziati sono Luca Pellegrini e Riccardo Marchizza.