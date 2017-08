Si complica l'affare Mahrez per la Roma. Il Leicester non sembra intenzionato ad accettare l'offerta da 35 milioni e Monchi, dal canto suo, non vuole aumentare nuovamente la proposta economica. Il giocatore ha da tempo dato il suo sì al club giallorosso, che adesso dovrà trovare la chiave per risolvere questa situazione di stallo.